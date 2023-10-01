İşte zehir saçan 6 besin...

Editör: Ali Öncü

Çağımızın hastalıklarından biri olan kanser insanlığın korkulu rüyasına dönüştü. Bazı yiyeceklerin kansere kapı araladığı açıklandı. Uzman isimler, insanların severek yediği ancak kansere yol açan yiyecekleri sıraladı.

BEYAZ UN

Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasına neden olur.

HİDROJENİZE YAĞLAR-TRANS YAĞLAR

Hidrojenize yağlar, uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili problem depolama alanından geliyor. Neredeyse bütün alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek tehlikelidir.

CİPS

Yüksek derecede yağ ve sodyum içeren cips aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de barındırır.

ÇİFTLİK SOMONU

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağları gereklidir ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Sağlıklı bir atıştırmalık olan patlamış mısırın nasıl hazırlandığı oldukça önemlidir. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini ifade etti.