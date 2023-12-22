İşte Zonayı artıran nedenler

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pelin Üstüner, viral enfeksiyonların bağışıklık sistemimizi dağıttığını bu nedenle zona vakalarının da arttırdığını söyleyerek uyarılarda bulundu....

Zona’nın artışındaki en önemli faktör pandemi oldu. Doç. Üstüner, konuya ilişkin şunları hatırlattı:

“Son iki yıldır viral enfeksiyonlar artış gösterdi. Özellikle de stres veya bağışıklık sistemini tetikleyen hastalıklar. Covid-19 aşılarının da bunda rolü bulunuyor. İmmün direncimiz düştü. Mücadele etmekte güçlük çekiyoruz.



Suçiçeği virüsü yetişkin dönemde zona olarak yeniden karşımıza çıkıyor. Vücutta kalıcı izlere ve lekelere neden oluyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, beraberinde ateşli hastalık, stres ve enfeksiyon gibi hastalıklara yol açıyor. Dermatolog Doç. Dr. Pelin Üstüner, hastalığın daha kolay atlatılabilmesi için erken dönemde tedavi gerektiğini vurguluyor ve şunların altını çiziyor:

“Küçükken geçirdiğimiz su çiçeği hastalığının virüsü sinir uçlarında saklanıyor... Zona az da olsa ağrı yapabiliyor. Hastalığın şu an için Türkiye’de ilacı yok. Yurt dışında ise etkisi azaltılmış cansız aşısı bulunuyor.

Lösemi, lenf kanseri hastaları zona riskine karşı çok açık durumda. Bu nedenle kanser hastalarının kesinlikle hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Bu hastalara mutlaka zayıflatılmış aşı tedavisi uygulanması gerekiyor. İlaçların kullanım süresi 4 haftayı buluyor.”

İHA



