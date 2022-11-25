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  • Onur Şener cinayetinde kırık bardakların sırrı çözüldü. Tuzla buz olan bardaklar birleştirildi

Onur Şener cinayetinde kırık bardakların sırrı çözüldü. Tuzla buz olan bardaklar birleştirildi

İstek parçayı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde olay yerinde parçalanmış halde bulunan iki bardağın sırrı çözüldü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:21
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İstek parçayı bilmediği için öldürülen Onur Şener’in cinayetindeki bardakların sırrı çözüldü

Onur Şener cinayetinde kırık bardakların sırrı çözüldü. Tuzla buz olan bardaklar birleştirildi
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AA

Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sonucu hayatını kaybeden Onur Şener cinayetiyle ilgili incelemelerde bulunan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.

POLİS YENİ DELİLLER ARADI
AA'da yer alan habere göre sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA CAM KIRIĞI BULUNDU
Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.

CAM KIRIKLARI AYRINTILI BİÇİMDE TASNİF EDİLDİ
Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

İKİ BARDAK DAVA DOSYASINA GİRDİ
Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.

PARÇALARI BİRLEŞTİRİLEN BARDAKLARI SANIKLAR KULLANMIŞ
Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi.

BARDAKLARDA PARMAK İZLERİ VE DNA BULUNDU
Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener’in DNA’sı bulundu.

BİR BARDAK ÜZERİNDE ÇALIŞILAMADI
Beyanında Şener’in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K’nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.

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