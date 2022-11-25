Onur Şener cinayetinde kırık bardakların sırrı çözüldü. Tuzla buz olan bardaklar birleştirildi

AA

Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sonucu hayatını kaybeden Onur Şener cinayetiyle ilgili incelemelerde bulunan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.

POLİS YENİ DELİLLER ARADI

AA'da yer alan habere göre sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA CAM KIRIĞI BULUNDU

Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.

CAM KIRIKLARI AYRINTILI BİÇİMDE TASNİF EDİLDİ

Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

İKİ BARDAK DAVA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.

PARÇALARI BİRLEŞTİRİLEN BARDAKLARI SANIKLAR KULLANMIŞ

Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi.

BARDAKLARDA PARMAK İZLERİ VE DNA BULUNDU

Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener’in DNA’sı bulundu.

BİR BARDAK ÜZERİNDE ÇALIŞILAMADI

Beyanında Şener’in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K’nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.