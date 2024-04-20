Kız isteme merasiminde kan aktı: Yanında getirdiği ‘pompalı tüfekle’ kızın ağabeyini vurdu

Kaynak: İHA
Kız isteme merasiminde kan aktı: Yanında getirdiği ‘pompalı tüfekle’ kızın ağabeyini vurdu
Kayseri Kocasinan’da iddiaya göre kız isteme esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın ağabeyi F.G.’ye ateş etti.

F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken kaçan Y.T. de çevrede bulunan bir eve sığındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.G. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Y.T. de polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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