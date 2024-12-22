İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

Uzak Şehir'de oğlu için tek başına mücadele eden bir anne karakterine hayat veren Sinem Ünsal, dizinin son bölümünde düğün sahnesi için gelinlik giymişti.
BEYAZ GELİNLİKLE KUĞUYA BENZETİLDİ
Sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi. Instagram hesabından hazırlık aşamalarını ve eğlenceli anların yer aldığı kareleri paylaşan Ünsal, hayranlarından yüzlerce yorum aldı.
AYAKKABISININ ALTINA İSİM YAZDI
Gelinliğinin altına giydiği ayakkabısına ekip arkadaşlarının isimlerini yazarak düğün ritüellerini gerçekleştiren oyuncu kareyi "Ekibin bekarları elbette bu düğünden nasiplenecekti" notuyla paylaştı.