İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İzlenme rekorları kıran "Uzak Şehir'in setinden paylaşılan fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı AYNA Yapım imzalı Mardin Midyat'ta çekilen dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor. Ünsal, set arkasından renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

Uzak Şehir'de oğlu için tek başına mücadele eden bir anne karakterine hayat veren Sinem Ünsal, dizinin son bölümünde düğün sahnesi için gelinlik giymişti.

BEYAZ GELİNLİKLE KUĞUYA BENZETİLDİ

Sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi. Instagram hesabından hazırlık aşamalarını ve eğlenceli anların yer aldığı kareleri paylaşan Ünsal, hayranlarından yüzlerce yorum aldı.

AYAKKABISININ ALTINA İSİM YAZDI

Gelinliğinin altına giydiği ayakkabısına ekip arkadaşlarının isimlerini yazarak düğün ritüellerini gerçekleştiren oyuncu kareyi "Ekibin bekarları elbette bu düğünden nasiplenecekti" notuyla paylaştı.

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

İstemeye istemeye evlenmişti! İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir’den set arkası pozlar

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