İşten ayrılan zanlı pompalı tüfekle dükkana saldırdı

Kaynak: AA
İşten ayrılan zanlı pompalı tüfekle dükkana saldırdı

İzmir Buca'da psikolojik sorunlarıyla işten ayrılan 30 yaşındaki B.T. adlı şahıs iş yerine pompalı tüfekle saldırdı.

Buca ilçesinde, bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaralanan esnaf hayatını kaybetti. Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde gümüşçülük yapan Hasan Çınar (45), iş yerine gelen B.T. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Yaşanan saldırı olayı sonrasında ekipler olay bölgesine sevk edildi. Çınar, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren B.T., suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının, daha önce Çınar'ın dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı ve psikolojik sorunlar nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi. B.T.'nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Zanlı ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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