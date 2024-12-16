İşten çıkarılan vatman silahla metro komuta merkezini bastı

Güvenlik görevlilerinin binaya girmesine izin vermediği adam, daha sonra silahını ihbar üzerine olay yerine gelen polislere doğrultarak tetiğe bastı.

Ancak şans eseri silah tutukluk yaparak, ateş etmedi. Polis ekibinin dikkati sayesinde, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı ve bu nedenle eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay 12 Aralık günü saat 20.00 sularında Parseller Mahallesi'ndeki İBB'ye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde meydana geldi. Merkeze gelen Y.K.'nin, tesise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine belindeki tabancayı çıkara

n Y.K., havaya ateş ederek tesiste çalışanları rehin almaya çalıştı.

Kapıları kapatan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrı yaptı. Bunun üzerine elindeki tabancayı polise doğrultan şüpheli, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada soğukkanlı davranan polislerden biri şüpheliyi lafa tutarken, diğeri arkasından dolaştı ve silahı yere düşürdü. Etkisiz hale getirilen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN İŞTEN ÇIKARILAN VATMAN OLDUĞU İDDİASI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.K., 13 Aralık'ta 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı öne sürüldü.