İşten çıkartan patronunu kaynar suyla haşladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin odasına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı.

Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.