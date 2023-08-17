İster inan ister inanma! Neymar: Arabistan'a gitme nedenim para değil

Suudi Arabistan'a transfer olan dünyanın önde gelen yıldızlarından Neyman, Al Hilal tercihinin para için olmadığını ileri sürdü.

İster inan ister inanma! Neymar: Arabistan'a gitme nedenim para değil

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, Paris Saint Germain'den Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu.

Neymar'ın yıllık net 100 milyon euro kazanacağı, ayrıca maç başı primi ve yapacağı Suudi Arabistan'ı tanıtacak paylaşımlardan da ücret alacağı ortaya çıkmıştı.

Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitmesi özellikle ülkesi Brezilya'da çok eleştirilmişti.

Eleştirilere cevap veren Neymar, Suudi Arabistan'ı tercih etme nedeninin para olmadığını ileri sürdü.

Neymar açıklamasında "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye kaliteli oyunculara sahip" ifadelerini kullandı.

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