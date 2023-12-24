İstiklal Caddesi’nde doğal gaz kaçağı paniği

Olay, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde olan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde yer alan doğal gaz hattında gaz kaçağı olduğu tespit edildi.

Etrafa yoğun gaz konusunun yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhabr üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, İstiklal Caddesi'nin bir kısmını yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri alırken, İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri ise doğal gaz kokusunun nereden geldiğini bulmak için incelemelerde bulundu.

Cadde üzerindeki doğal gaz akışı kesilirken, gaz kaçağının saptandığı noktadaki sızıntı giderildi. Gaz kaçağı giderildikten sonra yol tekrardan yaya trafiğine açıldı.