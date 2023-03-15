﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı

İstiklal Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına ve yan tarafında bulunan kiliseye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı..

(DHA-AA)