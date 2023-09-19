İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi

İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi'nde yangın meydana geldi. İlk etapta çalışanların müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

KAYNAK: İHA
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi

İstiklal Caddesi’nde bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, Saat 09.30 sıralarında İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi’nde meydana geldi.

8 katlı iş yerinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, iş yerindeki çalışanlar müdahale etmeye başladı. Çalışanlar yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden çıkan dumanlar İstiklal Caddesi’ni kapladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken vatandaşlar o anları meraklı gözlerle izledi.

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"MERDİVENİN HEMEN ALTINDAKİ DÜKKAN YANDI"

İş yeri çalışanı Ufuk Erol, ‘’2 -3 tane tüp harcadık, söndüremediğimiz için itfaiyeyi çağırdık. Dükkan kilitli, elektrikler de yangından önce kesilmişti. Yangının neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum ama önce elektrikler kesildi sonra buradan duman çıktı. Biz müdahale ettik ama bizim elimizden gelen bu kadar. Merdivenin hemen altındaki dükkan yandı. Başka da bir şey yok’’ diye konuştu.

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