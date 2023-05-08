İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası yarın başlıyor

İstanbul Beyoğlu Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası yarın başlıyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması yarın Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek. Sanıkların hakim karşısına çıkacağı duruşmada savunmalarını yapmaları bekleniyor. Duruşma 3 gün sürecek.

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag1.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtiliyor. El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu anlaşılan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde ülkemize gönderildikleri belirtiliyor.

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag1-001.jpg

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag3.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag6.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag8.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag10.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag13.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag12.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag14.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag16.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag17.jpg

istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-yarin-basliyor-yenicag18.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı Güncel
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu Sağlık
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu Dünya
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı Magazin
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı Teknoloji - Otomotiv
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı Güncel
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak Siyaset
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak