İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gözaltılar

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan iki terör şüphelisi yakalandı.

VERİLEN CEZALAR

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 15'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Tutuklu sanık Ahlam Albashır’ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Albashır'a ayrıca 99 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından da toplamda bin 794 yıl hapis cezası ile 22 bin lira adli para cezası verdi.

Mahkeme Albashır'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu içerisinde eridiğine kanaat getirerek, bu suç yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.