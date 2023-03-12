Türk milletinin en önemli bağımsızlık sembollerinden olan İstiklal Marşının 102. yılında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın hikayesi araştırılıyor. Peki, İstiklal Marşı’nın hikayesi nedir? İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı ne zaman yazıldı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli marşı olan İstiklal Marşı; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde büyük önem arz etmektedir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan vatan, mille ve bağımsızlık arzusu gibi temaların kullanıldığı İstiklal Marşı’na dair tüm detaylar İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünde araştırılıyor. Sizler için İstiklal Marşına dair tüm detayları derledik..

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Güftesi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı 1921 yılında yazılmış ve aynı yılın 12 Mart tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” hitabıyla başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına duyulan inancı, Türk milleti ve ordusunun kahramanlıkları ve bir ulusun bağımsızlık arzusunu dile getiren İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşıdır.

İSTİKLAL MARŞI NEDEN YAZILDI?

İstiklal Marşı; Maarif Vekâleti ya da bugünkü ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın istiklal mücadelesine milli bir ruh kazandırmak ve ulusun ortak duygularını canlı kılacak bir marş yazdırmak amacıyla 1921 yılında düzenlediği bir yarışma neticesinde ortaya çıkmıştır. 724 şiirin katıldığı ve kazanacak olan şiirin yazarına para ödülü verileceği bu yarışmaya, Mehmet Akif Ersoy birinciye para ödülü verileceği için katılmamıştır.

e son şiir teslim tarihi Aralık 1920 olan bu yarışmaya gönderilen tüm şiirler incelenmiş fakat İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulunamamıştır. Bunun üzerine dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey; Mehmet Akif Ersoy’a bir mektup göndermiş ve bu davetin üzerine Mehmet Akif fikrini değiştirerek 1921 yılında bir şiir kaleme almıştır.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey bu şiirin önce cephede askere okunmasını istediğinden, şiir Batı Cephesi’ne gönderilmiş ve burada görev yapan askerlerin beğenisini kazanmıştır. Daha sonra gazetelerde de yayınlanan şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlık yaptığı mecliste Hamdullah Suphi Bey tarafından okunmuştur. Her ne kadar Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu şiirin yanında birkaç şiir daha okunacak olsa da meclisteki mebusların coşkulu alkışları sebebiyle diğer şiirler okunmamış ve Mehmet Akif’in şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı’nın bestelenmesi ise yazımından iki sene sonra 1923 senesinde açılan beste yarışmasına kadar ertelenmiştir. Açılan beste yarışmasına 24 besteci katılmış ve 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi kabul edilmiştir. 1930 yılına kadar çalınan bu beste değiştirilmiş ve Zeki Üngör’ün 1922 yılında hazırladığı ve bugün de kullanılan beste yürürlüğe konmuştur.

İSTİKLAL MARŞI NEREDE YAZILDI?

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı Ankara’da kaleme alınmıştır. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından gönderilen mektup sonrası şiiri yazmaya karar veren Mehmet Akif, Ankara’da bulunan Taceddin Dergâhındaki odasına kapanmış ve savaşın kazanılacağına olan inancını dile getirdiği şiirini yazmıştır.

İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA YAZILDI?

İstiklal Marşı; Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muharebelerinden bir tanesi olan ve 6 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşen 1. İnönü Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Milet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, 12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, ilk kez 2. İnönü Savaşı esnasında Batı Cephesinde görevli olan askerlere okunmuştur.