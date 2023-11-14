İstiklal Marşı'nı Neşet Ertaş yazdı demekle kalmadı, bir kıtasını bile okuyamadı

Sokak röportajında bir genç kendisine sorulan "İstiklal Marşı'nı kim yazdı?" sorusuna Neşet Ertaş cevabını verdi. Muhabir, marştan bir kıta okumasını isteyince okuyamadı. O anlar gündem oldu
14 Kasım 2023 Salı
Sokak röportajında bir genç kendisine sorulan "İstiklal Marşı'nı kim yazdı?" sorusuna Neşet Ertaş cevabını verdi. Muhabir, marştan bir kıta okumasını isteyince okuyamadı. O anlar gündem oldu
Sokak röportajında bir genç kendisine sorulan "İstiklal Marşı'nı kim yazdı?" sorusuna Neşet Ertaş cevabını verdi. Muhabir, marştan bir kıta okumasını isteyince okuyamadı. O anlar gündem oldu