İstiklal'de dolar saçanlarla ilgili yeni gelişme

Soruşturma savcılığı, 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçmişti.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etmişti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderilmişti.