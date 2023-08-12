İstiklal'de dolar saçanlarla ilgili yeni gelişme

Sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim'de kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

KAYNAK: AA
İstiklal'de dolar saçanlarla ilgili yeni gelişme

Soruşturma savcılığı, 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçmişti.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etmişti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderilmişti.

İlgili Haberler
İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı, binlerce dolar hesaplara yatırıldı
Taksim'de havaya dolar saçanların kim olduğu ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Emeklinin çektiği çile araştırma sonuçlarına yansıdı Güncel
Emeklinin çektiği çile araştırma sonuçlarına yansıdı
Eczacı ormanda ölü olarak bulundu Yaşam
Eczacı ormanda ölü olarak bulundu
Türkiye Dünya ikincisi oldu. Skor avantajını koruyamadı Spor
Türkiye Dünya ikincisi oldu. Skor avantajını koruyamadı
Ülkemizde öğrenme yoksulluğu var Yazarlar
Ülkemizde öğrenme yoksulluğu var
Kara bütçe; örtülü ödenek Yazarlar
Kara bütçe; örtülü ödenek
Kıdem tazminatı yazısının koşulları Yazarlar
Kıdem tazminatı yazısının koşulları