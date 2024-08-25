İstinat duvarı çöktü. 48 daireli bina boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstinat duvarı çöktü. 48 daireli bina boşaltıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine 48 daireli bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Burunucu Mahallesi'nde bulunan ve 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmında yer alan istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu toprak yığını, C Blok'ta bulunan 6 dairede hasara yol açtı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Burunucu Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla, 48 daireli bina tahliye edildi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olay, 3 bloktan oluşan sitenin C Blok'unda meydana geldi. Çöken istinat duvarının sürüklediği toprak yığını, 6 dairede hasara yol açtı. Olay yerine gelen ekipler, dairelerde kimsenin bulunmadığını tespit ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı. AFAD, yapılan incelemelerin ardından 48 daireli binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Tahliye edilen vatandaşlardan konaklayacak yeri olmayanların, AFAD tarafından yurtlara yerleştirileceği belirtildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, olay sırasında zarar gören 6 dairenin boş olduğunu, binada toplam 39 dairenin dolu, 9'unun ise boş bulunduğunu ifade etti. Tavlı, binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğini ve ev sahiplerine 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım yapılacağını duyurdu. Ayrıca, konaklayacak yeri olmayanlar için Kredi Yurtlar Kurumu’nda 13 Eylül'e kadar kalma imkânı sağlanacağını belirtti.

YENİDEN YAPILACAK

Başkan Tavlı, istinat duvarının çökmesi sonucu oluşan yığının temizlenmesi ve yeni bir projenin değerlendirilmesi gerektiğini, yeniden yapılacak bir istinat duvarı için çalışmaların bir süre alacağını kaydetti.

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