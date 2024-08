İstinat duvarı çöktü 6 araç altında kaldı. Canını hiçe saydı aracını son anda kurtardı

Rusya’nın Vladivostok şehrinde meydana gelen bir kaza izleyen herkesin ağzını açık bıraktı. Vladivostok şehrinde bir siteye ait olduğu tahmin edilen araç park yerindeki istinat duvarı çöktü.

Araçların park halinde sıralandığı park yerinin hemen arkasındaki ormanlık alan ile araç park yerini ayıran istinat duvarından önce sesler ile birlikte gözle görülür bir şekilde çatlaklar oluşmaya başladı.

Durumu fark eden bir sürücü hızlı hareketler ile tüm tehlikeyi göze alarak şoför koltuğuna oturarak aracını park yerinden uzaklaştırdı. O sırada sitedeki binanın balkonundan istinat duvarını an be an kayıt altına alınıyordu.

Arabasını kurtaran şahsın park yerinden uzaklaşmasının ardından dakika bile dolmadan önce yüksek sesli çatırdılar çıktı daha sonrasında ise istinat duvarı kendisine yüklene yükü kaldıramayarak yerle bir oldu.

Park halindeki araçlardan 6’sı istinat duvarının altında kalarak tamamen kullanılamayacak derecede hasar alırken, park yerine tam olarak girmeyen kırmızı bir araç maddi hasarla kurtuldu.

Slavyanskaya Caddesi’nde meydana gelen kaza sonucunda 6 araç tamamen kullanılamaz hale gelirken Vladivostok Belediye Başkanı kazanın ardından sağlık ekipleri ile beraber olay yerine geldi. Rus medyasından edinilen bilgilere söz konusu kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

ARAÇLARIN PARASINI KİM ÖDEYECEK?

Görüntülerin Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında bir de tartışma meydana geldi. İstinat duvarının altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların hasarını kimin karşılayacağı konularında fikir ayrılıkları devam ediyor.

Bu konuda halen resmi bir açıklama yapılmazken bir kısım kullanıcı çöken istinat duvarının site yönetimine ait ise site yönetiminin, belediyeye ait bir ormanlık bölgede ise belediye tarafından kurtarılması gerektiğini belirtti.