İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı
Mardin'de istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Artuklu Üniversitesi kampüsü içinde inşaatı devam eden Şehir Hastanesi'nin istinat duvarı çalışma esnasında iş makinasının çarpması sonucunda yıkıldı.

Yıkım esnasında duvardan düşen Mehmet Ç. ve Ferhat Y. hafif yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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