Istranca Dağları eteklerinde yetiştiriliyor. Turizm sezonuna hazırlanıyor

Kent, 2015 yılında verimsiz arazileri tarıma kazandırma amacıyla lavanta ekimine başladı ve o günden bu yana lavanta tarlaları, hem yerel ekonomiye hem de turizme önemli katkılar sağlıyor. Şimdi, kentin çeşitli noktalarında toplam 2 bin 700 dönüm alanı kaplayan lavanta tarlalarında, turizm sezonu öncesi titiz bir çalışma yürütülüyor.

Demircihalil köyünde 55 dönümlük alanda lavanta yetiştiriciliği yapan Seyit Ali Güner, tarlasını turizm sezonuna hazırladığını belirtti. Güner, lavanta tarlalarının görülmeye değer olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistleri bu güzellikleri keşfetmeye davet etti.

Tarlasının Dereköy Sınır Kapısı güzergahında olmasından dolayı özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Güner, "Ziyaretçiler buraya gelip tarlaları geziyorlar, bolca fotoğraf çekiyorlar. Kimileri burada vakit geçirerek günlerini bu doğal güzellikler arasında geçiriyorlar" şeklinde konuştu.