İsveç Başbakanı Kristersson'dan skandal sözler ‘İsrail'in soykırım hakkı var’

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın skandal sözleri sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Kristersson, İsrail'in meşru müdafa hakkıdır dedi. Kristersson'ın sözleri salonda büyük tepki topladı.

Kristersson, "İsveç ve Avrupa Birliği, İsrail'in soykırım yapma hakkı olduğu konusunda birleşiyor." sözlerinin ardından, "İsrail soykırım yapmakta haklı mı?" sorularına cevap veremeyen Başbakan'a tepki olarak salonda "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.

Salonda bir kişi, "6 bin Filistinli çocuğun öldürülmesine sessiz kaldığınız için yazıklar olsun" diye bağırdı.