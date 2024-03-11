İsveç bayrağı NATO karargahında göndere çekildi

Türkiye ve Macaristan’ın onayının ardından NATO’ya katılma sürecini tamamladı ve İsveç için Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında bayrak töreni düzenlendi. İsveç bayrağı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törende, ülkenin milli marşı eşliğinde göndere çekildi.

Stoltenberg, törende yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi ve “Ortak güvenliğimiz için kritik bir zamanda İsveç'in NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

NATO karargahında 32 bayrağın bir arada dalgalandığını ileten Stoltenberg, “İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirdi, İsveç’i ve hepimizi daha güvenli hale getirdi” ifadesini kaydetti. İsveç'in üyeliğinin NATO'nun kapısının herkese açık olduğu bir kez daha hatırlattığını ifade eden Stoltenberg, “Bu kapıyı kimse kapatamaz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır. Biz hepimiz özgürlük ve demokrasi yolunu seçiyoruz. Biz konuşurken Ukrayna'nın cesur halkı bu değerler için mücadele ediyor” açıklamasında bulundu.

“İSVEÇ EVİNE DÖNDÜ”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı konuşmada, İsveç’in geçen hafta Perşembe gününden bu yana NATO'nun bir üyesi olduğunu söyleyerek, “NATO, barış ve güvenlik için bu zamana kadar var olan en başarılı kuruluş. Artık bir müttefikiz. 200 yıldan fazla süren askeri bağlantısızlıktan sonra bu tarihi bir adımdır. Ama aynı zamanda çok da olağan bir adımdır. Onlarca yıldır hazırlanıyoruz. Detaylı olarak ise son iki yıldır hazırlanıyoruz. İsveç bu üyelikle evine döndü” ifadelerini kaydetti.

İsveç’in NATO’ya yabancı bir ülke olmadığını ve 1994’te Barış için Ortaklık programına katıldığını anımsatan Kristersson, “O günden bu yana tüm büyük NATO operasyonlarına ve sayısız tatbikatlara katıldık” dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından İsveç'in NATO üyeliğinin tek mantıklı seçenek olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç güçlü bir demokrasi olarak, "İsveç, Washington Antlaşması'ndaki özgürlük, demokrasi, ve hukukun üstünlüğü gibi bizi birbirimize bağlayan değerleri savunacaktır” söyleminde bulundu.

İsveç’in modern silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde iyi eğitildiğini ve NATO'yu güçlendireceğini belirten Kristersson, “Öğreneceğiz ve öğreteceğiz” dedi. İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO’ya üye oluşunun bir başlangıç olduğunu söyleyerek, “Tüm müttefiklerimizle birlikte dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

Macaristan parlamentosunun 26 Şubat'ta onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, 5 Mart’ta İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin kararı imzalamıştı. İsveç, 7 Mart’ta ise NATO’ya katılım belgelerini ABD’ye teslim ederek ittifakın 32’nci üyesi olmuştu.

İsveç’in NATO’ya katılımı hakkındaki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 23 Ocak'ta kabul edilmişti.