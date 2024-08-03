İsveç Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor

Kaynak: AA
İsveç Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor

Tobias Billström, İsveç'in Dışişleri Bakanı, artan güvenlik endişeleri sebebiyle Beyrut'taki İsveç Büyükelçiliği'nin geçici bir süreliğine faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.

TV4 kanalında yer alan açıklamasında Billström, Lübnan'daki istikrarsızlık nedeniyle ağustos ayı için büyükelçiliğin kapatılma kararının alındığını ifade etti. Ayrıca, Beyrut'taki İsveçli diplomatların güvenliklerinin sağlanması amacıyla Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçici olarak nakledileceğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, daha önce 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'daki durumun belirsizliğine ve artan çatışma riskine işaret ederek vatandaşlarına ülkeden ayrılma tavsiyesinde bulundu. Bakan Billström, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, İsveç vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeye veya bu bölgeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırdığını yineledi. Büyükelçiliğin kapatılması kararının, bölgedeki güvenlik koşullarına bağlı olarak uzatılabileceği de bildirildi.

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