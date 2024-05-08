İsveç Merkez Bankası'ndan 8 yıl sonra ilk faiz indirimi geldi

Kaynak: AA
İsveç Merkez Bankası'ndan 8 yıl sonra ilk faiz indirimi geldi
İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü.

İsveç Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi geldi. Bankadan yapılan açıklamada politika faizini 0,25 paz puan düşürülerek, yüzde 3,75'e çekildi.

İsveç Merkez Bankası Riksbank'tan yapılan açıklamada para politisasında daha fazla gevşeme olasılığına işaret edildi. Banka'nın 2016'dan beri ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

Politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75’e çekildiği belirtilen açıklamada, ekonomik faaliyet zayıfken enflasyon hedefe yaklaştığında para politikasının gevşetilebileceği belirtildi.

İsveç'te yıllık enflasyon, geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı.

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