İsveç Futbol Federasyonu, A milli futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Graham Potter'la anlaştı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yer alan İsveç, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 1 puanı bulunan İsveç grupta son sırada yer alıyor.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi

Federasyondan bugün yapılan açıklamaya göre, milli takımın başına Graham Potter getirildi. Potter'ın sözleşmesi kalan iki maçı ve olası bir play-off dönemini kapısıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Potter, mutlu olduğunu ve hedefinin Dünya Kupası'na gidebilmeleri için gerekli koşulları sağlamak olduğunu söyledi.

50 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, teknik direktörlük görevine İsveç'in Östersunds takımında başladı. Daha sonra İngiltere'de Swansea, Brighton ve Chelsea'yi çalıştırdı. Ocak 2025'te West Ham United'ın başına geçen Potter'ın görevine 9 Eylül'de son verilmişti.