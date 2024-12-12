İsveç Savcılığı Mbappé hakkında kararını verdi

İsveç Savcılık Kurumu'ndan Marina Chirakova, Stockholm'de gerçekleştiği öne sürülen bir tecavüz vakasına dair soruşturmanın yeterli delil bulunamaması nedeniyle kapatıldığını açıkladı. İsveç medyasının, Fransız milli takım kaptanı ve Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé'yi olayla ilişkilendiren haberleri üzerine gündeme gelen soruşturmada Mbappé'nin adı savcılık tarafından resmi olarak hiçbir aşamada geçmedi.

MBAPPÉ: "HİÇBİR İLGİM YOK"

Fransız televizyonunda konuşan Mbappé, suçlamaları bir kez daha reddederek, “Herhangi bir çağrı ya da bildirim almadım. Konuyla hiçbir ilgim yok,” dedi. Daha önce, avukatı Marie-Alix Canu-Bernard da İsveç basınında çıkan haberleri karalama olarak nitelendirerek, oyuncunun herhangi bir riskli duruma düşmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

10 Ekim'de Stockholm'deki bir otelde yaşandığı öne sürülen olaylar, İsveç medyasının önde gelen kuruluşları tarafından Mbappé ile ilişkilendirilmişti. Polis ekiplerinin otelden bazı eşyaları delil olarak aldığı belirtilmişti. Ancak İsveç Savcılığı, elde edilen bulguların yetersiz olduğuna hükmetti.

FUTBOLUN YÜKSELEN YILDIZI

Paris doğumlu 24 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018 Dünya Kupası zaferi ve 2022’deki finaldeki hat-trick performansıyla dünya futbolunun en büyük isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ballon d’Or’da üçüncü sırada yer alan Mbappé, Paris Saint-Germain’den Real Madrid’e transfer olmuştu.

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde 50. golünü atan Mbappé, saha dışında yaşanan bu olayla ilgili iddialardan tamamen aklanmış görünüyor.