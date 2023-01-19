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İsveç’ten Rusya’yı kızdıracak Ukrayna kararı. Tam 419 milyon dolarlık

İsveç hükümeti Ukrayna'ya 4,3 milyar kron (419 milyon dolar) tutarında gelişmiş silah yardımı yapacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:57
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İsveç Ukrayna'ya 419 milyon dolarlık silah gönderecek

İsveç’ten Rusya’yı kızdıracak Ukrayna kararı. Tam 419 milyon dolarlık
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Başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısıyla Ukrayna'ya yardımı duyuran İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Batı demokrasinin kaybedeceğine inandığını ve bunda yanıldığını söyledi.

Kristersson, "ABD'den Ukrayna'ya gelecek destek oldukça önemli, ABD ve AB birliği de çok değerli. İsveç de Ukrayna'ya 4,300 milyon kron değerinde gelişmiş silah yardımı yapacak." ifadelerini kullandı.

Aftonbladet gazetesi de hükümetin Ukrayna'ya çok sayıda İsveç yapımı 155 mm'lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi, CV90 zırhlı araçları ve tanksavar robotu “Robot 57” göndereceğini yazdı.

‘FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIRSA ASKERİ ÖNLEMLER ALACAĞIZ’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda askeri önlemler almak zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.

Moskova'daki basın toplantısında konuşan Lavrov, NATO'nun Ukrayna'daki ve Rusya'ya yakın diğer ülkelerdeki askeri altyapı tesislerini boşaltması çağrısını yineledi. (AA)

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