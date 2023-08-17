İsveç’i korku sardı. Kur’an yakma eylemleri terör tehdidini artırdı

İsveç, son günlerde yaşanan Kur’an yakma eylemleri ve bu eylemlere karşı yurt dışından gelen tepki ve tehditler nedeniyle terör alarm seviyesini yükseltti.

İsveç’i korku sardı. Kur’an yakma eylemleri terör tehdidini artırdı

DW Türkçe'nin haberine göre; ülkede 2016 yılından bu yana ilk defa en yüksek ikinci seviye olan 4 numaralı alarm devreye girdi. İsveç istihbarat servisi Säpo, ülkenin saldırı riskinin arttığını ve bunun uzun vadeli bir durum olduğunu açıkladı.

İslamofobik eylemler tepki çekti

İsveç’in başkenti Stockholm’de geçtiğimiz günlerde küçük gruplar tarafından düzenlenen İslamofobik eylemlerde, Kur’an nüshaları yakılmış veya çiğnenmişti. Bu eylemler, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde büyük öfke ve protestolara neden oldu. Irak’ta İsveç Büyükelçiliği saldırıya uğrarken, terör örgütü El Kaide’nin de İsveç’e saldırma çağrısı yaptığı bildirildi.

NATO’ya adaylık süreci devam ediyor

İsveç, NATO’ya adaylık başvurusu yapmış ancak Türkiye’nin onayını alamamıştı. Ülkede beş farklı terör alarm seviyesi bulunuyor. En yüksek seviye olan 5 numara hiç kullanılmadı. 4 numaralı seviye ise ülkeye yönelik somut ve yüksek bir tehlike olduğunu gösteriyor. Bu seviye, son olarak 2016 yılında mülteci krizi sırasında uygulanmıştı.

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