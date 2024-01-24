İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler

TBMM’de İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurul’da 346 milletvekili oy kullandı. Milletvekillerinden 287'si kabul, 55'i ret oyu verdi. 4 vekil ise çekimser kaldı.

İsveç’in NATO üyeliğine AKP, CHP, MHP, Gelecek ve DEVA 'Evet' dedi.

İYİ Parti, DEM, TİP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ise 'Hayır' dedi.

HÜSEYİN BAŞ’TAN TOKAT GİBİ SÖZLER

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'de onaylanmasına büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Baş hem muhafazakarlara, hem milliyetçilere hem de Atatürkçülere yüklendi.

İŞTE BAŞ’IN PAYLAŞIMI:

Ey muhafazakârlar, Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade eden İsveç'e evet dediniz.



Ey milliyetçiler, PKK'ya destek veren İsveç'e evet dediniz.



Ey Atatürkçüler, Türkiye Cumhuriyeti'ne aleni düşmanlık yapan İsveç'e evet dediniz.



Yazıklar olsun…

Öte yandan İsveç'in bir yıldır süren NATO'ya üyelik süreci Türkiye adına bitti. Eğer İsveç, Macaristan’dan da onay alırsa NATO'ya alınacak.

ERDOĞAN İSVEÇ'E TERÖRİSTLERE KUCAK AÇANLARA ONAY VEREMEYİZ DEDİ

Erdoğan, 7 Temmuz 2023 tarihinde İsveç için "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" demişti.

“KURAN’IN YIKILMASINA MÜSAADE ETTİĞİN İÇİN NATO'YA GİRMENİZE EVET DEMEYİZ”

Erdoğan, 1 Şubat 2023 tarihinde ise "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumdur" ifadelerini kullanmıştı.