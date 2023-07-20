İsveç'in NATO üyeliğine İtalya'dan açıklama: Türkiye önemli sinyaller verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK: AA
İsveç'in NATO üyeliğine İtalya'dan açıklama: Türkiye önemli sinyaller verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından İtalyan basınına konuştu.

Antonio Tajani, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını hatırlatarak, "Türkiye önemli sinyaller verdi." dedi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Toplantı gündeminde yer alan Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Tajani, Türkiye üzerine düşünmek gerektiğini belirterek, "Türkiye önemli sinyaller verdi. Burada İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını düşünüyorum. NATO müttefikimiz olan bu ülkedeki yeni gelişmelerin neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz İtalyanların da o ülkede ekonomik olmak üzere pek çok çıkarımız var. İnşa etmek için olumlu bir ruhla birbirimizle tartışmamız, yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İNSAN KAÇAKÇILARINA KARŞI MÜCADELE ELE ALINACAK

Tajani, ayrıca 23 Temmuz'da Roma'da ev sahipliğini yapacakları "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"nın Afrika'nın kalkınması ve insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi ele almak açısından önemli bir etkinlik olacağını dile getirerek, "Konferansın amacı, Afrika kıtasının sorunlarını çözmeye yönelik eylemleri başlatmak ve ciddi yanıtlar vermektir." yorumunu yaptı.

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