İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş

Kaynak: Haber Merkezi
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş
İstanbul Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu mafya üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir kafede, 18 Mart Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsveç vatandaşı 4 Türk arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde yaşamını yitirmiş, Umut Koyuncu (33) ise yaralanmıştı. Saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı.

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ÇATIŞMA KAMERADA

Çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye gelen grubun bir süre içerde oturduktan sonra dışarı çıktığı görüldü. Görüntülerde, kafe önünde devam eden konuşma sırasında bir anda sinirlerin gerildiği ve silahların çekildiği görüldü. İki tarafın birbirlerine açtığı ateş sonucu bir kişinin yere yığıldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin ateş etmeye sürdürdükleri ardından kaçtıkları görüldü.

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BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaydan sonra İstanbul dışına kaçan ancak daha sonra geri dönen şüpheli Mustafa G.’nin yakalandığı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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