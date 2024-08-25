İsveç'te Gazze yürüyüşü

Kaynak: AA
İsveç'te Gazze yürüyüşü

İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte İsrail Ordusunun Gazze'de bir soykırım işlediği ve ABD'nin de bu soykırıma ortak olduğu vurgulandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine yürüdü.

Saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

"GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN VE NAZİ SOYKIRIMINDAN BU YANA YAŞANAN EN KÖTÜ ŞEYDİR"

Gösteriye katılan aktivistlerden Uno Horm, AA muhabirine, İsveç hükümetinin İsrail'i desteklemeye devam etmesinin "trajik" olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırım, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Nazi soykırımından bu yana yaşanan en kötü şeydir." dedi.

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