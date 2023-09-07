İsveç'te Müslümanlar isyan başlattı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar sonrası Müslümanlar isyan başlattı. Yol kesen ve onlarca aracı ateşe veren gençler polise taşlarla saldırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsveç'te Müslümanlar isyan başlattı

İsveç’in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Varnhemstorget bölgesinde, Irak asıllı Salwan Momika, polis korumasında Kur’an-ı Kerim’e saldırdı.

Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı engelleye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış ve 3 kişi tutuklanmıştı.

Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına çevredekilerin müdahalesi sonucu Momika, olay yerinden zırhlı araçla kaçırılmıştı.

Kur’an-ı Kerim’e saldırılar sonrası Malmö’de 100 kişilik bir grup isyan başlattı.

Grup yol kesip, onlarca aracı ateşe verdi polise taşlarla saldırdı.

Olaylara İsveç’in farklı bölgelerinden polis gönderilirken, olayların başka şehirlere sıçramasından korkuluyor.

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