İşverenden her çalışanına 30 bin TL yaz tatili parası. Helal olsun böyle patronlara

Kocaeli’nde bir firma çalışanlarına 30 bin lira tatil parası verdi. Sosyal medayada ‘Helal olsun böyle patronlara’ şeklinde yorum yapıldı.

İşverenden her çalışanına 30 bin TL yaz tatili parası. Helal olsun böyle patronlara

Ekonomik koşullar, yükselen enflasyon ve fiyatlar nedeniyle çalışanların maaşları erirken, Kocaeli'nde bir firmanın çalışanlarına yaptığı ödeme sosyal medyada olay oldu. "Böyle patron herkesin başına" dedirten firma, tüm çalışanlarına tatile çıkmaları için 30'er bin TL ödeme yaptı.

ekran-goruntusu-2023-07-22-152616.pngSOSYAL MEDYA O FİRMAYI MERAK ETTİ

Sosyal medya o firmanın hangi şirket olduğunu merak ederken, firmanın ismi de belli oldu. Tüm çalışanlarına 30 bin TL tatil ödemesi yapan şirketin Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren Efectis Era Avrasya isimli firma olduğu öğrenildi.

Çalışanlara yapılan tatil ödemesine ‘Helal olsun böyle patronlara’ şeklinde yorum yapıldı. Söz konusu kararın iş yerinde alkışlarla karşılandığı belirtiliyor.

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