İsviçre Maliye Bakanı, ABD ve Avrupa'ya yüklendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre Maliye Bakanı, ABD ve Avrupa'ya yüklendi

İsviçre Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter, Cumartesi günü yayınlanan bir gazete röportajında, ABD ve Avrupa'daki borç seviyelerinin uluslararası finansal istikrar ve İsviçre için risk oluşturduğunu söyledi.

Keller-Sutter, İsviçre'nin Blick gazetesine verdiği röportajda, İsviçre'nin "disiplinli" maliyesinden övgüyle söz ederek, ülkenin COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı ekonomik zorluklarla başa çıkmasını sağladığını söyledi.

Buna karşılık diğer ülkelerin "o kadar borçlu olduklarını ki artık harekete geçemeyeceklerini" söyledi ve Fransa'yı örnek gösterdikten sonra "Ya da Amerika'ya bakın. O bir saatli bomba. Ağustos ayının başında borsalardaki mini çöküş bir uyarı atışıydı. Bu, yatırımcıların durgunluk korkusunun bir ifadesiydi. ABD ve Avrupa'daki borç seviyeleri uluslararası finansal istikrar ve İsviçre için bir risk" diye ekledi.

Keller-Sutter ayrıca , geçen yıl iflasının ardından eski rakibi Credit Suisse'i satın alan İsviçre bankası UBS'nin daha fazla sermaye tutmasını öngören hükümet teklifini de görüştü.

İsviçre'yi başka bir bankacılık krizinden korumak için ek sermaye gereksinimlerinin gerekli olduğunu savundu.

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