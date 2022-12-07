Kosovalı gazeteci Yeniçağ'a açıkladı: Gurur duyuyoruz

FATİH SABOVİÇ



Katar 2022 Dünya Kupası grup aşamasında Sırbistan ile karşılaşan ve Balkan ekibini turnuvanın dışına iterek üst tura çıkan İsviçre, Portekiz’e 6-1 kaybederek ağır bir yara aldı.

Ancak İsviçre’nin Sırbistan’ı yıkmasını sağlayan Arnavut kökenli iki yıldız Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri’nin performansları Balkanlarda hâlen konuşulmaya devam ediliyor.

“BİR KEZ DAHA ONLARI YENDİLER”

Kosova’da yayın yapan Kujtesa Sport’un yorumcusu Andi Loxha, Xhaka ve Shaqiri ile ilgili Fatih Saboviç’in sorularını yanıtladı.

* Shaqiri ve Xhaka’nın üstün performansı ile İsviçre, Sırbistan’ı turnuvanın dışına itti. Bu iki yıldızın sergilediği futbol ve İsviçre’nin 3-2’lik galibiyeti Kosova’da nasıl karşılandı?

* Andi Loxha: Kosovalı herkes, Kosova kökenli Shaqiri’nin hem golü hem de kurguladığı ataklar sayesinde Sırbistan’ı bir kez daha devirmesinden ötürü çok mutlu. Kosovalılar, Xhaka ve Shaqiri ile gurur duyuyor. Ayrıca buradaki insanlar, İsviçre tur atladığı için de Sırbistan gruplarda turnuvanın dışında kaldığı için de çok mutlular.

“ÜSTÜN BİR PERFORMANS SERGİLEDİLER”

* Shaqiri ve Xhaka ikilisi için Kosova medyasında yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer verilen nokta neler oldu?

* Andi Loxha: Kosova medyası, İsviçre ile Sırbistan arasındaki maçın 3-2 bitmesi sonrasında; en çok Granit Xhaka’nın son dakikalarda Sırbistan yedek kulübesine karşı verdiği tepkilere yoğunlaştı. Medya ayrıca Shaqiri ile Xhaka’nın üstün performansından söz etti.

“İSVİÇRE İLE ANLAŞMA YAPILMIŞTI”

* Xhaka ve Shaqiri, Kosova konusunda hassaslar ancak İsviçre forması giyiyorlar. Bunun sebebini bir de sizden dinleyebilir miyiz?

* Andi Loxha: Bildiğim kadarıyla Kosova Futbol Federasyonu ve İsviçre Futbol Federasyonu; Granit ile Xherdan’ın İsviçre Milli Takımı’nda kalması için bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma; Kosova, FIFA ve UEFA’ya katıldıktan sonra yapılmıştı. İsviçre, Xhaka ve Shaqiri ile birçok Arnavut futbolcunun kendi milli takımında kalması karşılığında Kosova Futbol Federasyonu’nu tanıyacağını aktarmıştı. Bu sebeple iki oyuncu da yoluna İsviçre Milli Takımı’nda devam etmek durumunda kaldı.

“SORUNLAR ESKİYE DAYANIYOR”

* Peki Sırplar ve Arnavutlar arasındaki gerilimin yakın tarihteki arka planına dair neler söyleyebilirsiniz?

* Andi Loxha: Pek çok insan bildiği üzere 1999 yılında Sırbistan, Kosova’ya saldırılar düzenledi. Haziran 1999’da Kosova özgürlüğüne kavuştu ve 2008’den bu yana da bağımsız bir ülke… Ancak Sırbistan hâlen Kosova’yı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor. Ayrıca Sırplar ile Yugoslavya döneminden de kalma tarihsel sorunlarımız bulunuyor. Yaşanan gerginliklerin sebebini bu şekilde açıklayabiliriz.

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