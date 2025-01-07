İsviçre siyasetinde istifa şoku

Bernli milletvekili Reto Nause, parti başkanlığı için aday olabileceğini duyuran ilk isim oldu. 53 yaşındaki Nause, bu görevi yerine getirebilecek kapasitede olduğuna inanıyor. Parti başkanlığının çok yoğun bir görev olduğunu vurgulayan Nause, tüm ülkeyi kapsayan bir liderlik serüvenine hazır olduğunu belirtti.

DİĞER ADAYLAR VE DURUMLARI

Diğer potansiyel adaylar arasında; 46 yaşındaki Walliser milletvekili Philipp Matthias Bregy, Basel’den Elisabeth Schneider-Schneiter ve Lucerne’den Simon Stadler yer alıyor. Bregy, adaylık için henüz kararını vermediğini belirtirken, Schneider-Schneiter bu görevi üstlenmeyi düşündüğünü ifade etti. Stadler ise, partideki pek çok yetenekli ismin bu görevi üstlenebileceğini söyledi.

PARTİ İÇİNDEKİ BELİRSİZLİKLER VE GELECEK

Gerhard Pfister’in çekilmesinin ardından, Orta Parti’nin geleceği konusunda bazı belirsizlikler bulunuyor. Parti içindeki pek çok isim, bu göreve talip olsa da, bazı isimler bu sorumluluğu üstlenmekten kaçındı. Martin Candinas ve Benedikt Würth gibi tanınmış isimler, parti başkanlığı için adaylıklarını geri çekerken, diğer isimlerin ise federal hükümette görev almak isteyip istemediği hala belirsiz.

Özellikle, partinin önde gelen isimlerinden olan Viola Amherd’in, Federal Konsey üyeliğini ne kadar sürdüreceği belirsiz. Amherd’in görev süresinin bitmesi durumunda, bazı adayların federal hükümette daha büyük bir görev almak istemesi söz konusu olabilir.