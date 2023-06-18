İsviçre'de sıcak hava balonu kalkış sırasında alev aldı: 7 kişi yaralandı

Editör: Barış Atakan

Yetkililer, İsviçre'nin merkezindeki bir köyden kalkış sırasında bir sıcak hava balonunun alev alması sonucu yedi kişinin yaralandığını açıkladı.

Zürih'in güneybatısındaki Huenenberg köyünde meydana gelen olayda, balonun sepetinde yaşları 28 ile 62 arasında değişen dördü kadın ve üçü erkek toplamda 7 kişi olduğu açıklandı. Kazada iki kadın ve bir erkek ağır, diğer dört kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulans ve özel kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangına neyin neden olduğu araştırılıyor.