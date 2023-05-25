İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor

İsviçre'de, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor.

İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs'ta kurulan sandıklarda kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, torbalarla Türkiye'den gelen diplomatik kuryeler aracılığıyla İstanbul'a götürülecek.

Bern ve Cenevre'deki oy pusulalarının yer aldığı çuvallar, kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Zürih'teki oy pusulaları da Almanya'nın Münih kenti üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak.

Cenevre Başkonsolosluğundan içinde oy pusulalarının yer aldığı çuvalları Lyon'a ulaştırılma sürecine Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve komisyon üyeleri eşlik ediyor.

İsviçre ve Fransa'da kullanılan oylar, aynı THY uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.

(AA)

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