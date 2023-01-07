İsviçre'den İran'da gösterilerle ilgili 2 kişinin daha idamına kınama

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni'nin İran'daki protestolarla bağlantısı gerekçesiyle idam edilmesini şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Her yerde ve koşulda idam cezasına karşı olduklarını kaydeden Leu, İran'ın ülkedeki gösterilere şiddetle karşılık vermesini kınadı ve insan haklarına saygı konusundaki duruşlarını yineledi.

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4'ünün cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.