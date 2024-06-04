İsviçre'den Ukrayna'ya darbe

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre'den Ukrayna'ya darbe

İsviçre Parlamentosu Üst Meclisi, Ukrayna'ya yönelik 5 milyar İsviçre frangı (5,58 milyar dolar) tutarındaki yardım planını, tarafsız ülkenin borçlanma kısıtlamalarını ihlal edeceği endişesi nedeniyle reddetti.

Yardım paketi, sağ görüşlü milletvekillerinin muhalefetiyle karşılaştı ve 25 Nisan'da bir İsviçre parlamento komitesi tarafından desteklenmesine rağmen yenilgiye uğratılması bekleniyordu.

İsviçre Federal Konseyi, yardımların Ukrayna'nın ekonomik kalkınmasını ve yeniden yapılanmasını desteklemek için tahsis edileceğini söyleyerek planları Nisan ayında duyurdu. Paket, hem merkez sağ hem de merkez sol partilerden milletvekilleri tarafından desteklendi.

16-17 Haziran'da Lucerne'de düzenlenecek Küresel Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak İsviçre, uzun vadeli tarafsızlık politikası nedeniyle Kiev'e askeri yardım sağlamayı reddederken, 3 milyar doların üzerinde ekonomik ve insani destek sağladı. İsviçre ayrıca Lugano'da Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanmasına ilişkin ilkelerin belirlendiği 2022 Ukrayna Kurtarma Konferansına da ev sahipliği yaptı. Ü

Reuters'in haberine göre, yardım paketi aleyhte kullanılan 28 oya karşı lehte kullanılan 15 oyla reddedildi.

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