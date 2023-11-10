İsviçreli ünlü banka doların kaç lira olacağını açıkladı. Kimse inanamadı

Rekor üstüne rekor kıran dolar nereye kadar gidecek? Türk lirasının değer kaybetmeyi sürdüreceğini açıklayan İsviçreli ünlü banka UBS, doların 2024 sonunda kaç TL olacağını raporladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsviçreli ünlü banka doların kaç lira olacağını açıkladı. Kimse inanamadı

Ünlü İsviçreli Banka UBS, Türkiye'de beklenen dolar kuruyla ilgili hazırlanan raporu yayınladı. Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten 2024 yılında yüzde 2,4'e ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceğini öngören UBS, "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkan verecek ve daha düşük enflasyon, dış açık getirecek" değerlendirmesini yaptı.

DOLAR, 2024 SONUNDA 39 TL

Raporda, Türk Lirası'nın zayıflamaya devam edeceğini öngören UBS, Doların 2024 yılında 39 liraya, 2025 sonunda ise 48 liraya yükseleceğini öngördü.

Türkiye'de enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısında itibaren düşmeye başlayacağını, ancak enfyasyonun 2024 sonunda TCMB'nin yüzde 36 olan tahminini üzerinde yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören UBS, TCMB'nin 2024'ün ilk yarısında faizi yüzde 40 seviyesinde tutmasını beklediklerini, ancak bir başka faiz artırımı olasığını dışlamadıklarını da vurguladı.

"Enflasyonda 2024 üçüncü çeyrekten itibaren görülecek keskin düşüşle, TCMB para politikasını gevşetmeye başlayacak" öngörüsünde bulunan UBS, politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin etti

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