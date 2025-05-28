İsviçreli yatırımcıların umudu yeşerdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsviçreli yatırımcıların umudu yeşerdi

İsviçre’de yatırımcı güveni artarken, analistler Haziran ayında merkez bankasından faiz indirimi bekliyor. ABD ile Çin arasındaki ticari yumuşama da iyimserliği tetikledi.

İsviçreli yatırımcıların ekonomik beklentilerini ölçen ZEW Endeksi, Mayıs 2025’te 29,6 puan artarak eksi 22 seviyesine yükseldi. Geçen ay eksi 51,6 olan endeks, böylece son aylardaki en büyük toparlanmasını yaşadı. UBS tarafından yapılan ankete katılan analistler, İsviçre Merkez Bankası'nın Haziran ayında faizi 25 baz puan indirerek yüzde sıfıra çekmesini bekliyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin azalmasının yatırımcı güvenindeki iyileşmede etkili olduğunu belirtti. Buna karşın, önümüzdeki altı ay içinde ekonomide yavaşlama beklentisi sürüyor. Diğer yandan, mevcut ekonomik durumu ölçen endeks pozitif tarafa geçerek Mayıs ayında 1,7 puana yükseldi. Bu seviye, Nisan ayında eksi 6,3 düzeyindeydi.

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