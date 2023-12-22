İsyan ederek açıkladılar: “AKP tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir”

Ülkede yıllardır uygulanmakta olan kalıcı yaz saati, özellikle öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirmek ve bir tepki oluşturabilmek amacıyla Eğitim İş Sendikası, Eskişehir’de bir basın açıklaması düzenledi. Sendika üyelerinin katılımıyla başlayan basın açıklamasında Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı konuşma yaptı.

Yaz saati uygulamasına karşı eleştiriler getiren Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, "Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016’dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir" açıklamasında bulundu.

"Eğitim gün ışığında olmalı, günün aydınlanması ile başlamalı kararması ile bitmeli. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016’dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir.” ifadelerini kaydeden Yurtman, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız, daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde, günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır.”

Basın açıklamasında yaz saati uygulamasının yurttaşların hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, "Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016’dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir" sözlerini iletti.

Hamamyolu Yediler Parkı’nda gerçekleşen kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik basın açıklamasında, Eğitim İş üyeleri, konuşmayı ellerindeki fenerlerle yaptı. Üyeler, eğitimin gün ışığı varken yapılmasının gerekliliğini ifade etti.

“KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI ÇOCUKLARIMIZI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

Hüseyin Yurtman, saat düzenlemesinin ülkenin yer aldığı coğrafyaya göre yapılmadığını ve iktidarın bilimsellikten uzak bir şekilde kalıcı yaz saati uygulamasında ısrar etmesinin çocukların eğitim ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğini iletti. Çocukların gün ışığında eğitim göremediğini ifade eden Yurtman, kalcı yaz saati uygulaması nedeniyle öğrencilerin daha güneş doğmadan okul yolunda olduğunu ve bu durumun velileri de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Yurtman sözlerine, öğrencilerin uyku halini üstlerinden atamadığı için eğitimin de verimsizleştiğini ekledi.

MİLLİ EĞİTİMİ BALTALAYAN BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLSİN

Hüseyin Yurtman, konuşmasının devamında, okul ve sınıfların sayısındaki yetersizliğin altını çizerek şu sözleri iletti: “Ayrıca vurgulamak gerekir ki eğitimin içine atıldığı zifiri karanlık, sadece saat ayarlamasıyla da dağılmayacak haldedir. Yıllardır dikkat çektiğimiz okul/derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle büyükşehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam etmekte, bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci, adeta vardiyalı biçimde eğitim görmektedir. AKP’nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan giderken, okula geç gelen grup ise ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir.”

Ayrıca kalıcı yaz saati uygulamasının Türk ekonomisini de kötü yönde etkilediğini ileten Yurtman, “Eğitim-İş olarak hükümete bir kez daha sesleniyoruz; hiçbir bilimsel temeli olmayan, milli eğitimi ve milli ekonomiyi baltalayan, ülkede koca bir güvenlik açığı oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasından derhal vazgeçin! Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmalı, okul ve derslik ihtiyaçları karşılanmalı, çocuklarımız sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde evine dönmeye mahkum edilmemelidir. Çocuk güne, gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalı." açıklamasında bulundu.