İsyan etti! Sözler tutulmadı, gitmek istiyorum

Ademola Lookman, resmi sosyal medya üzerinden Atalanta kulübüne sitem ederek ayrılık haberini verdi.

LOOKMAN'IN MESAJI

“Son üç yıldır Atalanta’da her şeyimi verdim. Sadece sahada değil, insan olarak da bu form

Bu kulübe ve taraftarlarına kalbimi verdim. Ancak artık yeni bir maceraya atılmanın zamanının geldiğine inanıyorum. Kulüp sahipleriyle yaptığımız görüşmelerde, adil bir teklif gelirse transferime izin verileceği söylenmişti.

Ne yazık ki Inter’in sunduğu teklifin bu kriterlere uygun olmasına rağmen, kulüp benim anlayamadığım nedenlerle bu fırsatı engelliyor. Aylar süren tutarsız vaatlerin ardından artık susamayacağımı hissediyorum ve resmi transfer talebimi kulübe sundum.”

Lookman, açıklamasında Atalanta’da geçirdiği yılları “unutulmaz” olarak tanımlarken, taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi:

“Bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Ama bu sadece adil olanı savunmakla ilgili. Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Umarım bu süreci tüm taraflar için dostane bir şekilde sonuçlandırabiliriz.”