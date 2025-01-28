İsyanın sembolü beyaz çarşaf! Sessiz protesto hızla yayılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsyanın sembolü beyaz çarşaf! Sessiz protesto hızla yayılıyor

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'ndeki yangında ihmaller zinciri nedeni ile 78 kişinin can vermesinin ardından birçok vatandaş balkonlarına, köprülere, geçitlere beyaz çarşaf asmaya başladı.

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasının ardından soruşturma sürerken sorumluların cezasız kalmamasını isteyen vatandaşlar beyaz çarşaf protestosuna başladı.

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Küle dönen Grand Kartal Oteli'nden geriye sadece kurtulmak umudu ile pencerelerden aşağıya sarkıtılan beyaz çarşaflar kalmıştı.

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78 kişinin can vermesinden sorumlu olanların cezasız kalmamasını isteyen vatandaşlar sessiz bir protesto başlattı.

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Cadde ve sokaklarda birçok yerde sarkıtılmış beyaz çarşaflar göze çarpmaya başladı.

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Sözcü Televizyonu yayına katılan CHP'li Gürsel Tekin de bir çağrı yaparak siyasi partiler de dahil olmak üzere vatandaşlardan balkonlarına beyaz çarşaf asmalarını istedi.

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