İsyanın sembolü beyaz çarşaf! Sessiz protesto hızla yayılıyor

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasının ardından soruşturma sürerken sorumluların cezasız kalmamasını isteyen vatandaşlar beyaz çarşaf protestosuna başladı.

Küle dönen Grand Kartal Oteli'nden geriye sadece kurtulmak umudu ile pencerelerden aşağıya sarkıtılan beyaz çarşaflar kalmıştı.

78 kişinin can vermesinden sorumlu olanların cezasız kalmamasını isteyen vatandaşlar sessiz bir protesto başlattı.

Cadde ve sokaklarda birçok yerde sarkıtılmış beyaz çarşaflar göze çarpmaya başladı.

Sözcü Televizyonu yayına katılan CHP'li Gürsel Tekin de bir çağrı yaparak siyasi partiler de dahil olmak üzere vatandaşlardan balkonlarına beyaz çarşaf asmalarını istedi.