İşyeri kurşunlayan zanlı yakalandı

Samsun Alaçam’da işyeri kurşunlama olayına karışan bir şüpheli yakalandı.

Bafra Otogarı yakınlarında yakalanan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, bir adet bıçak, sırt çantasının içinde 10 adet 7.65 mm çapında mermi, bir adet kar maskesi ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

Olayın iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edilirken ‘Silahla kasten yaralama, işyeri kurşunlama ve silahla tehdit’ suçlarından Alaçam Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.