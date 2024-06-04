İşyerinde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İHA
İşyerinde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı olayda dört kişi yaralandı.

Saat 13.00 civarında Leblebiciler Mahallesi Saray Yolu Caddesi'nde bir işyerinde gerçekleşen olayda, Muzaffer B. (33), babası İsmail B. (61) ile Nazım K. (18) ve Erdoğan U. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Muzaffer B. ve İsmail B. bıçakla yaralanırken, Nazım K. Cama çarpmasından dolayı sağ kolundan, Erdoğan U. da kolundan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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