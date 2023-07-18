İşyerinde kavga eden iki personel aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü

Kocaeliİ’nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32), güvenlik kulübesinde kavga ettiği teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan’ı (39) tabanca ile vurdu. Yatan da yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kalın’a ateş açtı. Aynı tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kalın ve Yatan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
İşyerinde kavga eden iki personel aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde bulunan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde meydana geldi. Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın’ın bulunduğu güvenlik kulübesinin içine girdi.

Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan'a ateş açtı. Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

347d3aba29258748d65196ef3d554962.jpg

e374f1a604822e584ee50ecb804f9e9d.jpg

336125400a90e30a678f9c5286af2852.jpg

d677b2509eb8a86527b1149a2b96c812.jpg

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Güncel
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat Spor
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat
Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Güncel
Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı çocuk öldü Yaşam
Motosikletin çarptığı çocuk öldü
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı Güncel
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu Spor
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı Güncel
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı